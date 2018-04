fra, Novinky

Při pohledu na přední část je jasné, že tady jde hlavně o světla. Nové LED diody s plynulejším zapuštěním do masky, nová mřížka chladiče, přesun loga překvapivě na místo, kde bychom čekali registrační značku nebo scelení mřížek na nárazníku do jednoho kusu. To jsou asi nejmarkantnější změny.

Chevrolet Camaro 2019

FOTO: Chevrolet

Pro srovnání - tohle je současný model Chevrolet Camaro

FOTO: Chevrolet

Na přední kapotě pak z podélných dvou výdechů zbyl jen jeden velký příčný. Vzadu pak jsou nová světla s kulatou optikou a pozměněný nárazník.

O interiéru zatím Chevrolet mlčí.

Pojďme se ale podívat na techniku, která je také dost důležitá. Zajímavé je Camaro SS, které dostalo novou desetistupňovou převodovku s kontrolou startu (launch kontrol) a podivným americkým systémem Line Lock, který umožňuje na místě pořádně opálit zadní gumy. Výkon osmiválce o objemu 6,2 litru je stále stejný (334 kW/455 koní).

Chevrolet Camaro 2019

FOTO: Chevrolet

Chevrolet Camaro 2019

FOTO: Chevrolet

Ani základní čtyřválcová jednotka nezměnila výkon. Jenže paradoxně jde o největší technickou změnu. Přeplňovaný čtyřválec o objemu dva litry je zcela nové konstrukce. Výkon 202 kW a točivý moment 400 N.m jsou tedy stejné. Důvodem pro představení nového agregátu je ale mnohem vyšší účinnost motoru, a tedy i nižší spotřeba.