V anglosaských zemích děti na Velikonoce nekoledují jako u nás, ale hledají schovaná vajíčka. Výraz easter egg (z angl. „velikonoční vajíčko”) se vžil i pro nejrůznější legrácky, se kterými se člověk nejčastěji setká v počítačových programech a videohrách.

To třeba v Excelu párkrát kliknete a pak stisknete předem definovanou kombinaci hned několika kláves, kterou byste v praxi nikdy nezmáčkli, a můžete se třeba proletět v jednoduchém leteckém simulátoru nebo si zajezdit závody s auty. Je to odreagování pro programátory a zajímavost pro uživatele. Ničemu to neublíží a v ideálním případě to pobaví.

S „velikonočními vajíčky” se v případě automobilů setkáváme spíše výjimečně, přeci ve fyzickém produktu je jejich zakomponování o dost těžší než v případě softwaru. Přesto se některé výjimky najdou: třeba v Jeepu Renegade najdete na předním skle obrázek legendárního Willyse.

Obrázek Jeepu Willys na modelu Renegade

FOTO: Jan Pečený, Novinky

Opel žraloky ukrývá více než deset let



Opel před deseti lety založil takovou hezkou tradici: do všech svých nových modelů ukryl nakresleného žraloka. Firemní legenda tvrdí, že před více než deseti lety designér Dietmar Finger pracoval doma na podobě interiéru tehdy připravovaného modelu Corsa.

Bylo to v neděli odpoledne a do pracovny přiběhl jeho malý syn, který když uviděl nenápadný plastový panel s vyztuženými žebry, zeptal se po chvíli svého otce, proč tam nepřimaluje žraloka. A to se skutečně stalo. Díl z prototypu prošel schvalovacím kolečkem a lze jej najít v sériové verzi.

Od té doby Opel ukryl žraloka do dalších modelů: Zafiry, Adama, Astry i nejluxusnějšího modelu v nabídce - Insignie. Obvykle jej najdete v přihrádce před spolujezdcem, ale není to pravidlem. Fotografie pochází z Grandlandu X, obrázek mořského predátora najdete také v modelu Crossland X.

