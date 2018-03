mb, Novinky

Na světě existuje jeden jediný člověk, který dokázal vyhrát nejvyšší okruhový šampionát motocyklů i automobilů - John Surtees. V roce 1957 získal nové BMW 507 a vlastnil ho až do své smrti v roce 2017. Tohle auto letos poprvé po 61 letech změní majitele.

Když britský motocyklový závodník Surtees tohle auto zaparkoval ve své garáži, byl úřadujícím mistrem světa v nejvyšším motocyklovém šampionátu, tedy na strojích s objemem do 500 ccm. Titul získal v barvách továrního týmu italské značky MV Agusta.

John Surtees

FOTO: Profimedia.cz

Všimněte si, že v prvním odstavci stojí „získal”, nikoliv „koupil”. Podle webu Autoclassics.com totiž tohle auto napůl dostal. Hrabě Domenico Agusta mu chtěl dát nějaký dárek za onen titul. „Líbilo by se mi to nové BMW,” napadlo Surteese a hraběti to zmínil.

„Pochopitelně, reakce hraběte byla 'Kolik stojí?' a když jsem řekl, že přes tři tisíce liber, trhnul sebou. Nakonec jsme se dohodli, že mi přispěje půlku,” cituje Autoclassics Surteesovy vzpomínky. Pak slavný závodník dle vlastních slov trochu pomohl při vývoji a dostal auto.

BMW 507 je okouzlující i po 61 letech.

FOTO: Bonhams

Jezdil s ním opravdu hodně, včetně tras mezi Itálií a Anglií, s případnou zastávkou v Mnichově, pokud vůz potřeboval servis. Záhy po nabytí vozu mu však přišlo, že vývojový exemplář Alexandra von Falkenhausena byl rychlejší a měl lepší brzdy.

Vskutku, vývojový vůz měl větší karburátory, lepší kompresní poměr 3,2l osmiválce a kotoučové brzdy místo bubnových. Tyto prvky se do výroby 507 dostaly později, ale Surteesův vůz jimi byl dovybaven poměrně záhy.

Osmiválec v Surteesově BMW záhy dostal lepší karburátory a vyšší kompresní poměr pro vyšší výkon.

FOTO: Bonhams

Koncem roku 1962 Surtees podepsal smlouvu s Ferrari o závodění ve Formuli 1, v jehož barvách získal titul mistra světa v roce 1964. Do italského Maranella, kde automobilka sídlí, samozřejmě přijel ve svém BMW.

Enzo Ferrari tehdy prohlásil, že když závodí za Ferrari, nemůže jezdit v německém autě, musí mít Ferrari. „Pomyslel jsem si, 'To je skvělé', ale když jsem pak dostal výplatu, zjistil jsem, že Enzo mi z ní strhnul cenu nového auta,” cituje Autoclassics Surteese.

BMW 507 Johna Surteese

FOTO: Bonhams

Svého BMW se ale nezbavil, nikdy ho neprodal, až do své smrti v březnu roku 2017. Vůz změní majitele až letos v červenci, na aukci při Festivalu rychlosti v britském Goodwoodu, pořádané domem Bonhams.

Bude k mání s továrním hardtopem (v tomhle smyslu pevná odnímatelná střecha pro kabriolety, která se používá např. v zimě, plátěná střecha se složí a nasadí se hardtop, odolnější vůči počasí) který vidíme i na snímcích. Hardtopy k BMW 507 mají to specifikum, že pasují vždy jen na to jedno konkrétní auto, ke kterému byly vyrobeny. Všechno se totiž vyrábělo ručně a přesnost výroby nebyla valná. Navíc s ním nesmíte jezdit moc rychle v zatáčkách, protože auto se extrémně kroutí a hardtop by mohl prasknout.

Vyvolávací cena zatím nebyla oznámena, ale odhad výsledné ceny míří mezi 2 a 2,2 miliónu liber, tedy zhruba 57,9-63,7 miliónu korun. BMW 507 vzniklo v pouhých 251 exemplářích, takže samo o sobě je extrémně vzácné, a kousek s takovouhle historií je pro sběratele o to lákavější.