Není to tak dávno, kdy představitel značky Rolls-Royce konstatoval, že o obyčejné modely není vlastně zájem a že téměř sto procent všech prodaných vozidel prochází individualizací nebo jde o speciální edice. A právě takovou speciální řadou je Rolls-Royce Wraith Luminary Collection.

Klasické kupé značky dostalo několik doplňků, které nikde jinde nenajdete. Je to například nový lak Sunburst Gray, což je barva okamžiku, kdy se šedý mlžný opar před východem slunce prosvětluje. Na tuto barvu jsou pak ručně namalovány linie měděnou barvou.

Rolls-Royce Wraith Luminary Collection

Rolls-Royce Wraith Luminary Collection

Samozřejmě že to největší kouzlo čeká zákazníky uvnitř vozu. To, že je nad hlavou cestujících hvězdné nebe, už dnes nikoho nepřekvapí. Jenže těchto 1340 optických bodů je zde doplněno o osm náhodně aktivovaných komet, které se rozsvítí na základě speciálního algoritmu, jejž trvalo nakonfigurovat 20 hodin. A aby těch světel nebylo málo, nově jsou hvězdy začleněny i do výplní dveří.

Ale pojďme dál. Na první pohled je zřejmé, že tohle auto je jiné a zcela vybočuje od sériové klasiky. Poznáte to okamžitě i tím, že přední sedadla mají jinou barvu koženého čalounění než zadní. Na středovém tunelu a opěrkách ve dveřích pak najdeme zajímavý potah z ručně tkané nerezové oceli.

Rolls-Royce Wraith Luminary Collection

Poslední zajímavost se týká dřevěného obložení. Protože už neletí mít dřevo z chráněných amazonských pralesů nebo stromů na Madagaskaru, má dubové obložení v tudorovském stylu původ v českých lesích.