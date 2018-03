fra, Novinky

Nemusíte si kupovat formuli nebo ferrari, abyste mohli mít něco jako regeneraci brzdné energie KERS. Opravdu ne. Teď stačí počkat do podzimu na pařížský autosalon, možná raději hned teď napsat do Infiniti, aby vám nikdo nevyfouknul nový model Q60 Black S. Bude to stát i za velké peníze.

Základem totiž bude koncept Infiniti Q60 Project Black S, což byl koncept z loňského ženevského autosalonu. Černé kupé s výraznými nárazníky, difuzory a křídly vypadalo opravdu efektně. Jenže to hlavní bude pod kapotou.

Tam totiž bude pracovat vidlicový šestiválec o objemu tři litry, který produkuje 298 kW (400 koní). K tomu se přidá energie, kterou bude systém střídat z brzdění, a navíc i bude využívat zbytkové teplo z výfuku. Vytvořená elektřina bude roztáčet elektromotor, který nakonec přidá svou trošku k celkovému výkonu 373 kW (500 koní).

Auto dostane hromadu karbonových prvků nebo výfuk ze slitiny titanu. A i když by mnoho lidí chtělo nadávat na řízení po drátě (by wire), které Infiniti má, tahle značka už na předchozích modelech ukázala, že když se dobře naladí, je to pomalu lepšín ež klasika s hřebenem.

Pokud hned hodláte hledat nejvhodnější konkurenty, pak vám usnadníme práci – Infiniti míří třeba na Audi RS5 (331 kW), Lexus RC F (348 kW) a Mercedes-Benz C63 AMG (375 kW).