Když se řekne „auto ze dřeva”, fanoušky věci znalejší napadne britská značka Morgan, která dodnes vyrábí auta s dřevěnými rámy. Dolphin, česky „delfín”, na který se můžete podívat na fotkách, je ale něco zcela jiného – je to auto, které má ze dřeva karoserii, blatníky i víčko nádrže.

Po vzoru roadsterů Delahaye se zakázkovými karoseriemi Figoni et Falaschi z 30. let postavil Peter Portugal, „umělec, který miluje auta”, jak o sobě sám hovoří, z 250 let starého stromu, který spadl vedle jeho dílny v roce 1981. Zabralo to prý pět let; vůz byl dokončen v roce 1994.

Dřevěné je opravdu všechno, co být může.

Není jen uměleckým dílem – je to skutečné auto, které opravdu jezdí. Technické základy má z Nissanu 280ZX, jen přední náprava pochází z MGB. To znamená, že zadní kola vozu pohání řadový šestiválec o objemu 2,8 litru. Dolphin je prý o zhruba 360 kg lehčí než Nissan 280ZX.

„Je velmi rychlý a vždycky mě bavilo s ním jezdit. Dolphin nikdy nebyl autem, které bych jen převážel na přívěsu, a má drobné jizvy, které to dokazují,” říká Portugal. V roce 2002 však přibyla i větší jizva – jiný řidič nedal Portugalovi přednost a narazil do něj na křižovatce.

Majitel samozřejmě vůz opravil. „V říjnu 2017 jsem jel z kalifornské Eureky do San Jose, kolem hor Santa Cruz, získal jsem Starostovu cenu za nejlepší auto srazu v Los Altos a domů jel oklikou, celkem asi 1300 km,” nastiňuje Portugal.

Dokonce i opěradla sedaček má dolpin proutěná.

Dolphin vyhrává ceny, kudy jezdí, a to nejen na přehlídkách aut, ale i po stránce práce se dřevem. Získal cenu na Oakland Roadster show, byl oceněn i magazínem American Woodworker a objevil se na obálce časopisu Wooden Times.

Portugalovi dělal radost, ale rozhodl se, že už je čas, aby dělal radost zase někomu jinému. Proto ho prodává; koncem loňského roku bylo auto oceněno na 282 tisíc dolarů, tedy asi 5,8 miliónu korun. Cena k jednání na webu Hemmings.com je 249 tisíc dolarů, tedy asi 5,1 miliónu korun.