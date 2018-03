mb, Novinky

Autonomní automobily po silnicích zatím nejezdí a je otázka, kdy a jestli vůbec budou. Masové rozšíření elektromobilů je také hudbou budoucnosti, byť se nejeden úředník a aktivista snaží tuto budoucnost co nejvíce přiblížit. Novozélandský start-up Kitty Hawk ale představil autonomní elektrické letadélko s názvem Cora.

Nazvěme ho aerotaxíkem - usadí se do něj dva lidé a dolet na jedno nabití je prý zhruba 60 mil, tedy 97 kilometrů. Letová rychlost je 145 km/h. Cora startuje vertikálně, byť má křídla - to aby nepotřebovala letiště.

Na křídlech si všimněte malých vrtulí, které zvednou stroj do vzduchu. Pak se zapojí zadní, tlačná vrtule, která stroj pohání kupředu. A jakmile je rychlost dostatečně vysoká, vrtule na křídlech se postupně zastaví a stroj se drží ve vzduchu pomocí aerodynamiky křídel, tedy jako obyčejné letadlo.

Podle analytika dopravního průmyslu Henryho Harteveldta by mohly takovéto aerotaxíky být na trhu do pěti nebo šesti let. Např. Uber a Airbus vyvíjí něco podobného. „Ještě musí proběhnout spousta testů, abychom se ujistili, že tahle letadélka jsou bezpečná,” říká na adresu Cory.

Jedním z investorů startupu Kitty Hawk je Larry Page, spoluzakladatel Googlu a nynější ředitel společnosti Alphabet. Testování probíhá na Novém Zélandu, kde chce Kitty Hawk také začít Coru prodávat. Kdy a za jakou cenu, zatím oznámeno nebylo.