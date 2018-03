fra, Novinky

Popravdě, my bychom chtěli vyzkoušet obě auta, stejně jako je tomu v následujícím epickém videu, které udělalo Porsche ve spolupráci s časopisem Curves Magazin. Postavit vedle sebe klasiku z šedesátých let, která totálně bez jakýchkoli elektronických pomůcek přenášela všechen výkon na zadní kola a vedle toho to nejmodernější a nejsilnější Porsche s výkonem 545 kW, to je prostě sen každého motoristického novináře.

A navíc postavit tato dvě auta ve Svatém Mořici na zamrzlé jezero a otestovat, co dokážou a jaký je vlastně rozdíl těchto dvou generací, které od sebe nemůže dělit víc času. Navíc když Porsche 911S je slavný rallyový speciál pro 1970 Firestone Rally. Víte, tohle je opravdu něco pro každého, kdo má rád auta. Tak si to užijte s námi. Ti jezdci na lyžích jsou tam už jen taková specialita, která by ani nemusela být.