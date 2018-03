mb, Novinky

V minulosti se objevily zprávy o tom, že Jeremy Clarkson bude novým moderátorem show „Chcete být milionářem?” v Británii. A vskutku, Clarkson tuhle zprávu před několika dny nepřímo potvrdil: „Nemůžu se dočkat, až se pustím do Milionáře. Vždycky jsem tu show miloval,” napsal na Twitteru. [celá zpráva]

Na otázku, zda to znamená konec The Grand Tour, ovšem Clarkson koncem minulého týdne odpověděl negativně.

nope — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) March 9, 2018

Přesto se včera na internetu objevily zprávy o tom, že třetí řada The Grand Tour bude poslední. S odkazem na nejmenovaný zdroj to uvedl Mail Online, web britského bulvárního deníku The Daily Mail.

„Nic nenasvědčuje tomu, že by udělali další sérii. Nikdo nic nepodepsal a zaměstnanci přemýšlejí, kam půjdou, jakmile natáčení skončí,” uvedl onen zdroj. Žádného potvrzení se však listu nedostalo. „Soustředíme se na třetí řadu,” uvedl jen producent The Grand Tour Andy Wilman.

Jeremy Clarkson zprávu dementoval svým vlastním způsobem. „Mrzí mě, že Geordie Gregg bude z pozice editora nedělního Mailu propuštěn. Vždycky jsem ho měl rád,” uvedl na Twitteru. O něco později přidal sarkastickou omluvu: „Pardon, Geordie. Možná jsem zveřejnil něco, co byl úplný nesmysl. Otravné, že?”

Nejostřejším odsudkem však byl jeho dřívější tweet, ve kterém uvedl, aby lidé „nevěřili za****ému Mailu”.

Don't believe the fucking Mail. — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) March 11, 2018

Mluvčí pořadu uvedl pro The Daily Mirror pouze tolik, že „druhá série sotva skončila a tým ještě nezačal pracovat na třetí sérii, takže je příliš brzy na jakákoliv rozhodnutí”.

Amazon věc nekomentoval, ale podle nejmenovaného zdroje z této společnosti se zvěst o konci The Grand Tour nezakládá na pravdě. Uvedl to web Jalopnik. A vskutku, Clarksonovo prohlášení, že jeho práce na „Milionáři” neznamená konec The Grand Tour, je poměrně silnou indicií, že třetí řada nebude poslední.