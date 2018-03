Pamatujete si ještě, jak jsme psali o technologii, kterou vyvíjí Nissan, ve které dokáže auto číst myšlenky řidiče? [celá zpráva]

Tak tuhle technologii prý nasadili do vozu s přídomkem KURO. Jmenuje se Bran to Vehicle (zkráceně B2V) a díky ní se auto lépe učí, lépe reaguje a dokáže odhadnout, co bude řidič chtít ještě dřív, než by to sám udělal.

Normálně je totiž prodleva mezi myšlenkou a provedením pohybu (třeba otočením volantu) asi 0,2 až 0,5 sekundy. Jenže elektronika dokáže vše udělat rychleji, takže když auto zjistí, že řidič pomyslel na zatočení, výrazně zkrátí reakční dobu. Nikdo to ani nepostřehne, jen prostě řidič bude vypadat jako formulový závodník s ultrarychlým postřehem.

Nissan IMx Kuro

Nissan IMx Kuro

Stejně tak dokáže systém přečíst i náladu řidiče a podle toho nastavit styl jízdy, osvětlení apod.

A když to řidiče omrzí, zapne plně autonomní mód. Volant se zasune do přístrojové desky, sedadla se odsunou a lehce sklopí.

Nissan IMx Kuro

Nissan IMx Kuro

Jinak je změn na voze proti japonské verzi celkem málo. Trochu se změnil design a stejný je pohonný systém – dva elektromotory pro přední kola a jeden pro zadní. Celkový výkon je 320 kW a točivý moment 700 N.m.

Na jedno nabití zvládne auto ujet až 600 km. Nebude asi překvapením, že některé prvky (především ty designerské) by se měly stát základem pro další generaci modelu Nissan Qasqai.