„Elektrický pohon jsme na Pionýra instalovali vlastně na truc nesmyslným požadavkům byrokratů z Evropské unie. Od ledna letošního roku musí totiž mít všechny benzinové motory, včetně takových strojů, jako jsou babety a podobně, elektronické vstřikování. Maloobjemové motorky přitom používají nejčastěji důchodci. Přes léto jezdí, na podzim odstaví. Na jaře však nenastartuje. Brání mu v tom nečistoty v benzínu, který zapomněl po sezóně vypustit. A už nemůže jako dosud jen vytáhnout trysku, profouknout ji a jet. Nezbyde nic jiného, než zajít do servisu s diagnostikou a za vyčištění zaplatí dva tři tisíce. Je to postavení celé na hlavu, a proto jsem raději šel do výroby elektro motocyklu,“ popsal Právu výrobce prototypu Pavel Brída z Opavy.

Stroj se základní verzí elektromotoru tři kilowatty chce vyrábět a prodávat za zhruba 70 000 korun, a jak se přiznal, více než na český trh pokukuje po zahraničí.

„Na rozdíl od mnoha současných velmi často unifikovaných motorek je Pionýr opravdu originál už na první pohled a cena v přepočtu 2 500 euro, si myslím, bude na západ od nás hodně zajímavá, stejně jako jeho dojezd až sto kilometrů,“ dodal.