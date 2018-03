Myšlenka jednotného podvozku pro mnohé využití je už pořádně stará a dnes ji praktikují skoro všechny automobilky. Sin Cars na to ale v modelu S1 šli trochu jinak. Podvozek i s rámem a kompletním příslušenstvím je prostě samostatná jednotka, na kterou se pak dá připevnit cokoliv. A tak model S1 může být otevřeným kabrioletem, stejně jako závodní formulkou s odkrytými koly nebo plnohodnotným kupé.

Ovšem ten vzhled. Pomiňme, že bychom do auta nechtěli nastupovat, protože sedadla jsou vzdálená asi metr od hrany auta a nejsou zde žádné dveře. Ovšem design vypadá jak vytvořený z natažené žvýkačky.

FOTO: Sin Cars

FOTO: Sin Cars

Každopádně vágní informace firmy jsou – koupíte si základ s rámem a postupně si můžete na něj nakupovat karosářské díly, jaké budete chtít. Na léto kabriolet? Není problém! Kupé? Není problém! Stejně tak je výběr i v pohonných jednotkách. Buď elektrický pohon (89 kW výkon, 24 kWh akumulátory, dojezd 200 km) nebo 3,5litr benzínový (365 koní) nebo dvoulitr (255 koní). Ten je možné spojit s elektromotorem do plug-in hybridu.

FOTO: Sin Cars

FOTO: Sin Cars

Druhým modelem je R1 550 plug-in hybrid, což je silnější verze R1 450. Sin Cars už modelů R1 prodává docela dost (hlavně na závodní okruhy) takže moc překvapivý není.

Na skicách vypadá tohle auto skvěle. Jenže realita vypadá už poněkud hůř. Díly z uhlíkového kompozitu jsou doplněny plastovými rámečky, výfuk je tvořený nasazeným nerezovým kruhem s logem značky na nějakou sériovou koncovku…

FOTO: Sin Cars

FOTO: Sin Cars

Ovšem pod kapotou je zajímavé soustrojí – vzadu je spalovací motor a nádrž umístěná hned za sedačky a vepředu je elektromotor s diferenciálem a k nim jsou vklíněné ještě akumulátory. Ty pak ještě sedí v prazích vozu. Souhrnný výkon auta by měl být 425 kW (570 koní) a na stovku by auto mělo vysprintovat za 3,5 sekundy.

Na stánku se také hovořilo o tom, že auto by mohlo dostat vidlicový osmiválec 6,2 litru z Chevroletu Corvette Z06, což by znamenalo nárůst výkonu na 597 kW (800 koní). Ale to je zatím jen v přípravě.

Tento hybrid by měl přijít zákazníka na 219 000 euro, což je asi 5,5 miliónu korun.