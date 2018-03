Hyundai se snaží z velmi uniformní až nudné značky vybudovat něco, co lidé budou kupovat kvůli emocím. To je poznat na většině nových aut, jako je model Kona nebo v Ženevě představená nová generace Santa Fe. Z unylého designu se velkými skoky přesouvá značka do míst, kam zatím vkročily jen nejodvážnější. Podle konceptu Le Fil Rouge bychom řekli, že jsou to vody třeba Aston Martinu.

Hodnocení necháme na vás. Tohle auto samozřejmě nebude sériové. Je to jen koncept, ale podle šéfdesignéra si budoucí vozy vezmou spoustu prvků. Můžeme se tak dočkat dalšího zužování světlometů, až se zcela ztratí v liniích karoserie, jak je tomu u konceptu.

Hyundai Le Fil Rouge

FOTO: Hyundai

Hyundai Le Fil Rouge

FOTO: Hyundai

Auto s extrémně dlouhým rozvorem má design, který nazvali Tube Architecture. Je to styl, který můžete vidět na obrázku. Asi to, že třeba přední sloupky jsou efektně schovány, že boční profil je tak výrazný. Také interiér je zajímavý. Třeba panel před řidičem a spolujezdcem má haptickou odezvu. Obložení je z recyklovaného dřevodekoru a obšití je z umělého vlákna.

Uvidíme, co všechno se přepíše z konceptu do sériové výroby. Ale pokud by toho bylo třeba jen deset procent, tak se na budoucnost korejské značky těšíme.