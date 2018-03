Nultý den ženevského autosalonu, na který jsme se měli možnost podívat v pondělí, byl ve znamení příprav na den první. Vůbec to nevypadalo, že za několik hodin má vypuknout největší evropský autosalon. [celá zpráva]

Ráno dne prvního se zase nezdálo, že ještě včera to tu vypadalo jako na staveništi. Auta byla připravená, velká část z nich dosud pod plachtami, ta ostatní, odhalená, byla řádně naleštěná. A kolem všeho pobíhali zástupci automobilek a novináři.

O každé světoznámé auto je zájem, včetně nového BMW M5.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Všichni si chtějí vystavená auta co nejlépe prohlédnout, nafotit, posadit se do nich, podívat se do kufru, pod kapotu. Když se přiblížíte k nějakému zajímavějšímu modelu nebo k čerstvě odhalené novince, je téměř nemožné se pohybovat tak, abyste někomu nevstoupili do záběru.

Všichni totiž drží mobily, kompakty, zrcadlovky nebo videokamery, aby toho pro své noviny zaznamenali co nejvíc. Někteří mají k ruce kameramany, těsně obcházejí auto a natáčejí o něm video. Střezte se jim natáčení narušit, sic vás stihnou nenávistné pohledy.

Zcela pochopitelně. Letošní ženevský autosalon ukazuje na devět stovek automobilů a každý chce mít zpravodajství co nejširší a co nejrychlejší. Nikdo nechce své video natáčet na třikrát kvůli narušiteli. Stejně tak nikdo nechce čekat deset minut, než si bude moct auto pořádně vyfotit. Lidí je tu obrovská spousta a všichni mají jeden cíl.

Auta pořád někdo leští.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Tedy téměř všichni. Automobilky spolu s novými modely dovezly také leštiče - personál, který v podstatě pořád chodí kolem vystavených aut a zbavuje je jakéhokoliv prachu či otisků prstů, které na nich zanechali nepozorní novináři při otvírání či zavírání dveří, kapoty, kufru.

Jediné, čeho se letos v Ženevě zoufale nedostává, jsou modelky. Dvě krásky a jednoho krasavce nabídl stánek Škody, slečna stála i u čerstvě odhaleného čtyřdveřového vozu značky Lvchi, což je čínský výrobce elektromobilů.

Modelek je letos pozoruhodný nedostatek.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

O poznání větší klid je v press centru, obrovské místnosti vybavené dlouhými stoly a kávovarem. Slouží novinářům, aby měli kde zpracovávat získané materiály a posílat je domů k vydání. Press centrum má jen dva nedostatky - málo míst k sezení a nespolehlivé připojení k internetu. Aspoň tomu tak bylo v tom koutě, kde jsem usedl na zem, protože na mě nezbyla židle.

Větší stánky automobilek mají prostor, kam si můžou novináři sednout a pustit se do práce. Pilně se pracuje i zde u Citroënu.

FOTO: Marek Bednář, Novinky