Jméno Jozefa Kabaně je spojené především s koncernem Volkswagen, pro který pracoval posledních pětadvacet let a kde navrhl mimo mnoha jiného Bugatti Veyron nebo poslední, „čtyřokou“ Škodu Octavia. Během loňského roku však své působiště změnil – přešel do BMW.

A právě tato automobilka nám zprostředkovala krátký rozhovor na téma designu. Práci Jozefa Kabaně na vozech této značky si zatím prohlédnout nemůžeme, působí v Mnichově příliš krátce na to, aby se mohl něčím pochlubit na autosalonu. Než uvidíme nějaký produkční vůz, vzniklý pod jeho vedením, bude to trvat zhruba čtyři roky, říká.

Můžeme se v dohledné době těšit aspoň na nějakou studii? „Bude se určitě hledat nějaká cesta, ale momentálně jsou důležitější cíle, ukázání nějakých dalších směrů z mojí strany. Máme nějaký program, který zatím plníme,“ neurčitě odpovídá.

BMW M8 je horkou novinkou, ale Jozef Kabaň na něm nepracoval

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Rozhovořil se i na téma radarů, čidel a kamer, bez kterých si už moderní auto prémiové značky lze těžko představit. Řada aut se snaží např. radar adaptivního tempomatu někam skrýt, ale jen hrstce se to skutečně daří. Takové prvky vozu pro designéra podle Kabaně představují nepříjemnost, ale musí se s nimi vypořádat, protože zákazníkovi výrazně ulehčují život.

Kabaň v BMW působí jen pár měsíců, takže největší část jeho prozatímní činnosti tvořilo seznamování s firemní kulturou, s lidmi, kteří tam pracují, a s procesy, jak se věci dějí. A samozřejmě, také se musel důkladně seznámit s aktuálním portfoliem značky a s věcmi, které jsou nyní v přípravě.

„Jako v každých začátcích, člověk každý den dostává neuvěřitelné množství informací,“ popisuje. Koncernu Volkswagen je prý BMW v řadě věcí podobné – např. v tom, že lidé jsou hrdí na svou práci. Odlišná je naopak firemní kultura a hlavně cesty, kterými se lidé dostávají k výsledku.

Koncept BMW M8 na autosalonu v Ženevě

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Co můžeme očekávat po stránce designu BMW do budoucnosti? Tímto směrem Kabaň příliš sdílný nebyl, ale uvedl, že pro prémiovou automobilku je důležité umět přinést vždycky něco nového, umět nadchnout stávající i potenciální nové zákazníky. Ovšem, dodejme, že BMW ve své moderní historii jedno překvapení má – jmenovalo se Chris Bangle, jehož tvorba byla velmi kontroverzní.

A konečně - čím Jozef Kabaň jezdí? U Škodovky bylo jeho posledním služebním vozem SUV Kodiaq, pod křídly BMW jezdí sedanem řady 5. Když si mohl auto vybrat, ještě nebyl k mání vrcholový model M5, takže vzal to nejlepší, co tehdy bylo, vysvětlil. Hádáme-li správně, je to osmiválcové 550i.