Každoroční tradicí v předvečer novinářských dnů ženevského autosalonu je událost, zvaná VW Night. Tento večírek je zaměřený na prezentaci novinek z dílen značek koncernu Volkswagen, a to jak novinek s koly, tak i nápadů či strategií do budoucnosti.

Tématem, které na začátku večera nastolil Matthias Müller, generální ředitel koncernu Volkswagen, je změna definice individuální mobility, a to zejména ve městech. Lidé podle něj vnímají auta jako součást dnešních problémů měst, jichž je znečištění vzduchu jen jednou částí.

Navíc se to podle něj nebude zlepšovat samo od sebe. Do roku 2050 se má do velkých měst celosvětově přistěhovat dalších 2,5 miliardy lidí a všichni se budou chtít nějak přepravovat. „Musíme být součástí řešení,” řekl Müller ve svém projevu a zmínil i sdílené automobily.

„Budoucnost mobility neleží v revolucionářských myšlenkách, nýbrž ve výsledcích výzkumů, bádání,” dodal Müller. Nepotřebujeme podle něj řešení individuální, ale taková, která budou mít na paměti fungování celého města.

Volkswagen Moia vypadá prostě jako dodávka.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Moia: na půli cesty mezi taxíkem a autobusem



Největší novinkou po stránce sdílené mobility však je koncept Moia. Není to koncept auta, jako spíš koncept toho, jak se může člověk pohybovat po městě. Představený mikrobus připomíná upravený VW Crafter.

Smysl tohoto nápadu leží někde mezi taxíkem a autobusem; Moia jezdí po městě a nabírá lidi, kteří potřebují někam jet. Tento koncept jsme již zmiňovali, nyní přinášíme více detailů.

Pomocí aplikace v telefonu si na Moiu virtuálně „mávnete” a aplikace vám najde nejbližší vůz, který jede směrem, kam chcete. Označí místo, kde máte na vůz počkat, a to do vzdálenosti 250 metrů od vaší pozice. Tam na žlutou elektrickou dodávku počkáte v řádu jednotek minut.

Uvnitř je celkem šest míst pro pasažéry...

FOTO: Volkswagen

Moia nejede přímou trasou jako taxík, nýbrž vysazuje jednotlivé pasažéry na místě, které označili jako cíl své cesty. Můžeme tak předpokládat, že trasa jednotlivých vozidel se dynamicky mění podle toho, jaké pasažéry nabírá.

Tento systém bude fungovat ve spolupráci s vedením měst. Prvním městem, kde se bude Moia testovat, bude německý Hamburk. Už nyní tam v přístavu a po některých úsecích dálnic jezdí autonomní náklaďáky značky Man. V rámci projektu Moia tam bude zprvu jezdit 200 mikrobusů s potenciálem rozšíření až na tisíc vozidel.

...a jedno pro řidiče. Prázdný prostor vpravo je na zavazadla.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Na rozdíl od řady dalších nápadů, včetně např. I. D. Vizzion, vozy Moia budou mít řidiče z masa a kostí. Na palubě je celkem šest míst k sezení - čtyři individuální sedačky a jedna dvojmístná lavice vzadu, označovaná jako „lounge seat”.

Tu si ve voze můžete objednat speciálně, např. se může hodit mamince se dvěma dětmi. Anebo, a to pochází z úst mluvčí projektu Moia na ploše prezentace, když máte rande. Abyste si mohli být s protějškem blíž, abyste nemuseli sedět na ostatních, důkladně oddělených sedačkách. Ale zase si nemůžete být příliš blízko, protože Moia je principem stále autobus.

Tzv. lounge seat, dvojmístná lavice vzadu, má vedle sebe ještě třetí místo.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Moia tedy nenahrazuje vlastní auto - neodveze vám velký nákup z hypermarketu za městem či kus nábytku o mnoho pohodlněji než autobus. Na zavazadla v ní není moc místa. Může se ale hodit, chcete-li jet na letiště jinak než vlastním autem, taxík nebo Uber je moc drahý a v MHD byste moc přestupovali.