Forma z Hong Kongu investovala nemalé peníze do návrhu nových aut – 68 miliónů dolarů (asi 1,4 miliardy korun). Ty zinkasoval Pininfarina a za tyhle peníze se opravdu činí. Nejdřív to byl koncept H600, který půjde do výroby v roce 2020. Je to elektromobil, kterému pod kapotou pracuje na prodloužení dojezdu turbína.

Pininfarina H600 Concept

FOTO: Pininfarina

Hybrid Kinetic K550

FOTO: Hybrid Kinetic Group

V Číně na autosalonu v Šanghaji se pak objevily dva koncepty SUV K550 a K570.

Teď, přesně rok po uvedení prvního modelu, se objeví v Ženevě další koncept s označením HK GT. Bude to zcela jednoznačně nesportovnější model ze všech. To dokazují i dveře otevíratelné nahoru. Podle informací půjde opět o stejný princip pohonu – elektromotory budou pohánět kola, a pokud dojde energie, vyrobí ji turbína.

Pininfarina HK GT

FOTO: Pininfarina

Pininfarina HK GT

FOTO: Pininfarina