Zbrusu nový čtyřválcový motor z Panigale V4 dělá zatím nejrychlejší motorku, kterou Ducati může nabídnout. Italská značka je dosud známá jako legenda na poli dvouválců, tímto modelem se rozhodla vrhnout do vod výkonnějších čtyřválců.

Pro Ducati se jedná o revoluční krok, její propracované dvouválce z ní dělaly jednu z nejúspěšnějších stájí v závodech superbiků. V posledních letech však začala ztrácet dech na čtyřválcovou konkurenci. Odpovědí na to se zdá být právě nová Panigale V4.

„Mluví za ni výkonové parametry: 214 koní v původním sériovém nastavení a závodním kitem se dá zvýšit i na 226 koní,“ popsal pro Novinky Roman Padevět, prodejce Moto Italia, která je výhradním zastoupením značky Ducati.

Novinka od Ducati se vyrábí pouze v červené barvě.

FOTO: Novinky

Srdcem motorky je nový vidlicový čtyřválec Desmosedici Stradale, jehož řady válců svírají „tradiční” úhel 90° a jehož objem je 1103 ccm. Zajímavé je, že má obrácený směr otáčení klikové hřídele, který se používá výhradně u závodních speciálů. „Vyvažuje gyroskopický efekt a tím pádem stabilizuje motorku při brždění, při zrychlování,“ vysvětlil dále Padevět s tím, že se vyrábí pouze v červené barvě.

Zájemce o motorku si však za tuto novinku značně připlatí. „Základní verze stojí 558 tisíc. Verze S, která má elektronický podvozek, je potom o bezmála 200 tisíc dražší,“ dodal Padevět.

Přestavby motorek

Na akci se však nepředstaví jen modely velkých značek. Už čtrnáctým je rokem je součástí veletrhu i soutěžní přehlídka přestavěných a upravených motocyklů Bohemian Custom Bike.

„Je to subkulturní záležitost, která každý rok přiláká spoustu lidí,“ vysvětlil Novinkám Ondřej Hrůza, který je organizátorem přehlídky. Nemusí se přitom jednat jen o staré, ojeté stroje.

Součástí veletrhu je i přehlídka přestavěných motocyklů.

FOTO: Novinky

„Jsou lidé, kteří si koupí úplně novou motorku. Ta neujede ani dva metry, odveze se do nějaké dílny, celá se rozebere a předělá se podle představ majitele. Tím, že se v přestavbách motocyklů soutěží, tak jsou lidi, kteří ani neřeší, jak by se jim ta motorka líbila, ale opravdu řeknou: ‘Uděláme motorku tak, aby prostě vyhrála pohár, aby se umístila,‘“ vysvětlil.

Soutěží se v několika kategorií, které mají specifická pravidla. „Pro Čechy nejatraktivnější kategorie jsou motocykly postavené, nebo upravené z motocyklů vzniklých v Čechách a na Slovensku,“ řekl Hrůza.

Soutěží se hned v několika kategoriích.

FOTO: Novinky

Nejen motorky

Mezinárodní veletrh motocyklů se letos koná už podvaadvacáté. „K vidění zde jsou přední značky motorek, ale není to jenom o silných strojích, ale i o čtyřkolkách a všem, co k tomu patří, takže příslušenství, oblečení a vše, o co mají motorkáři zájem,“ řekla Novinkám marketingová ředitelka Daniela Vocetková.

Samozřejmostí je bohatý doprovodný program. „O víkendu bude dvoudenní kaskadérská show a probíhají zde i autogramiády a besedy předních českých motorkářů,“ zmínila Vocetková. Fanoušci budou mít možnost setkat se například se závodníky Dakaru Martinem Macíkem či Ollie Roučkovou.

Veletrh probíhá v pravém křídle Průmyslového paláce v pražských Holešovicích až do neděle 4. března. Denně jej lze navštívit od desíti do sedmi, v neděli však bude končit v pět hodin.