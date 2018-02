Mladoboleslavská automobilka se chystá odhalit koncept Vision X v Ženevě, ovšem hrstka novinářů, které jsme byli členy, se o něm dozvěděla více už nyní, na exkluzivním představení v sídle Škoda Auto.

Fotografiemi sloužit nemůžeme, vizuální stránku věci si automobilka pečlivě hlídá - přelepila nám objektivy na telefonech, abychom hliněný model konceptu nemohli fotografovat. Dostali jsme jen tmavý obrázek, který si můžete prohlédnout nahoře, a technické schéma; skicy jsou již staršího data. [celá zpráva]

Starší skica Škody Vision X je co do vzhledu hliněného modelu poměrně přesná.

FOTO: Škoda Auto

Co sdílet můžeme, jsou dojmy z hliněného modelu Vision X. Ten nejzásadnější udělala přední světla. Po vzoru Kodiaqu a Karoqu jsou dělená, jenže spíš stylem Citroënu C4 Cactus - blinkry a denní světla jsou nahoře, opticky spojená s maskou, a hlavní světlomety jsou pod nimi, oddělené kouskem barevného plastu nárazníku.

Zajímavá je také „ploutev” lakovaného plechu v D-sloupku, která je vidět i na skicách. Obecně jsou skicy poměrně přesné - včetně velkých, konkrétně dvacetipalcových kol a obrovských falešných koncovek výfuku v zadním nárazníku.

Zelené ploutve na D-sloupcích hliněnému modelu Vision X při představení vážně slušely.

FOTO: Škoda Auto

Dozvěděli jsme se však, na co bude Vision X - a pravděpodobně následný produkční model, který by měl přijít v roce 2019 - jezdit. Není to elektřina, nelekejte se, na elektromobil značky Škoda si počkáme déle. Vision X je poháněn spalovací patnáctistovkou G-Tec, tedy s možností pohonu na zemní plyn.

Samotný motor nabídne 131 koní a 250 Nm, které bude posílat na přední kola. Bude však mít k ruce mikrohybridní systém pracující s napětím 48 voltů - a ten bude moci pohánět i zadní kola.

Vision X má umět jezdit i čistě na elektřinu, byť ujede jen asi dva kilometry, protože jeho akumulátor má kapacitu pouhých 1,5 kWh, a bude se moci pohybovat jen velmi pomalu. V podzemních garážích by však vůz měl zvládnout jezdit čistě na elektřinu, tedy bez lokálních emisí. A - tušíte správně - jako zadokolka.

Škoda Vision X - pohonné ústrojí

FOTO: Škoda Auto

Vision X má spoléhat zejména na pohon na CNG, tedy stlačený zemní plyn. Nádržím na plyn věnuje největší část prostoru pod zádí auta; větší láhev bude za zadní nápravou, menší zaujme značnou část prostoru pod zadními sedačkami, kde běžně sídlí nádrž na benzín.

I tu Vision X samozřejmě dostane; motory na CNG startují na benzín, až pak se přepínají na plynový pohon. Benzínová nádrž ale má být velmi malá, proto automobilka označuje Vision X jako vůz s kvazi-monovalentním pohonem. To znamená, že je skoro monovalentní, tj. s možností jízdy jen na jedno palivo, ale ne zcela.

Nádrže na zemní plyn budou kompozitové pro výrazně nižší hmotnost oproti nádržím ocelovým. Pro srovnání - zatímco standardní ocelové nádrže pro Octavii G-Tec mají hmotnost 127 kilogramů, kompozitové nádrže o téměř stejném objemu (kompozitová nádrž má o něco tlustší stěnu) jen 37 kg.

První Škoda 4x4 bez kardanu

Jednotka „e-traction”, jak ji Škoda nazývá, bude tvořit první čtyřkolku značky Škoda, která nebude potřebovat kardanovou hřídel pro pohon zadních kol. Bude „jen” vyžadovat mikrohybridní ústrojí, tedy zejména startér-generátor místo klasického alternátoru, druhou 48V elektrosoustavu pro účely mikrohybridu a baterie.

Jejich kapacita je pouhých 1,5 kWh, jak stojí i výše, takže čistě na elektřinu daleko nedojedete. Mají ale vážit jen zhruba 10 kg, takže lze vytušit úsporu hmotnosti oproti standardní mechanické čtyřkolkce. Přesné číslo však nebylo zveřejněno.

4x4 dosud znamená mechanický pohon všech kol.

FOTO: Škoda Auto

Nízkonapěťový elektromotor pro pohon zadních kol je nápad vzniklý v automobilce Škoda. „Elektro-čtyřkolka” jako taková nová není, ale ostatní automobilky k ní potřebují vysokonapěťové hybridní systémy, které jsou těžší.

Elektromotor samotný má výkon zhruba 27 koní. Je však spárován s převodovkou, která má kromě neutrálu jeden kvalt. Jeho převodový poměr je takový, že zadní kola můžou přenášet na asfalt až 1 200 Nm točivého momentu.

Nečekejte samozřejmě extrémní pálení zadních gum na parkovištích před obchoďákem, na to tu nejsou dostatečně silné baterie a také to jistě nedovolí elektronika. Pomoc při rozjezdu ale tenhle elektromotor zajistí, a prý znatelnou. Přídavek točivého momentu je prý citelný do nějakých 50-60 km/h.

Nebylo oznámeno, kdy se má e-traction dostat do sériové výroby. Už nyní ale jezdí prototypy Škody Karoq s touto výbavou a víceprvkovou zadní nápravou; standardní tuhá náprava v levnějších škodovkách zástavbu e-traction technicky neumožňuje.

Mezinápravová spojka Haldex (na snímku) ve Škodovkách nekončí.

FOTO: Škoda Auto

Co jsme se však od Martina Hrdličky, šéfa vývoje motorů a šasi u Škody Auto, dozvěděli, je, že tento nový systém nebude náhradou za klasické, mechanické systémy 4x4, které Škoda prodává dnes. Ty zůstanou ve výrobě.

První elektro-Škoda? Plug-in-hybridní Superb

Poslední věcí, na kterou jsme se mohli podívat, je plug-in-hybridní Škoda Superb. Ta má vstoupit do sériové výroby v roce 2019 jako první elektrifikované auto značky Škoda, a to s celkovým výkonem pohonného ústrojí 218 koní.

Spalovací motor pod kapotou je jednotka 1,4 TSI o výkonu 156 koní. S ní je spárována šestistupňová dvouspojková převodovka DQ400E, jejíž součástí je elektromotor o výkonu 116 koní. Poháněna jsou tedy přední kola; o čtyřkolce, ať už mechanické, či pomocí e-traction, zmínka nepadla.