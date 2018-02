„Jeremy má ohromnou osobnost a šéfové jsou přesvědčeni, že přijde a show opanuje. (...) Vtiskne jí i spoustu humoru,” řekl nejmenovaný zdroj listu Shifting Lanes, které informaci zveřejnily na sociálním médiu Drivetribe. Informaci následně přinesly také bulvární deníky Daily Mail a The Sun.

U nás se na otázku Chcete být milionářem? ptal nejprve moderátor Vladimír Čech a po něm několik dalších jmen. V Česku soutěž běžela v původní verzi pět let.

Ve Velké Británii, kde vznikla, se ale udržela na obrazovkách bez přestání od roku 1998 až do roku 2013. Moderoval ji po celou dobu Chris Tarrant. Po jeho oznámení konce kariéry se televizní stanice ITV rozhodla dlouhý běh show ukončit.

Jeremy Clarkson miluje auta. Bude spokojený, i když bude jen sedět za moderátorským stolkem?

FOTO: Profimedia.cz

Co angažmá Clarksona znamená pro nástupnickou show Top Gearu po odchodu z BBC k Amazonu - The Grand Tour, je otázkou. Je známo, že Clarksonův tým podepsal smlouvu na tři řady. Poslední díl té druhé bude odvysílán tento týden, na třetí se jistě brzy začne pracovat. A v minulosti byly ze slavného tria slyšet hlasy, že (James) May a Clarkson jsou na takovéhle psí kusy už příliš staří.

Clarkson se však očividně ještě necítí na skutečný důchod, jen už chce poněkud méně fyzicky náročnou práci. Je to ale mimo jiné člověk, který dojel autem na severní pól a v naprosto nevhodných vozech překonal velké části Afriky.

Jestli se bude ve studiu nudit, ukáže čas; kdyby se do práce na „milionáři” pouštět nechtěl, jistě by to nedělal. Natáčení série s Clarksonem za moderátorským stolkem má odstartovat příští rok.