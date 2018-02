Z nevyšších míst je potvrzeno, že se Mercedes-AMG GT ve čtyřdveřové verzi objeví v březnu na ženevském autosalonu ve Švýcarsku. Patrně půjde o rozpracování konceptu z minulého ročníku (Mercedes-AMG GT Concept).

Mercedes-AMG GT Concept

Co bude pod kapotou? Zcela jednoznačně to, co nabízí i kupé. Vidlicový osmiválec o objemu čtyři litry s výkonem 350 kW při 6000 ot./min. (384 kW při 6250 ot./min. u verze S) a točivý moment 630 Nm při 1700 ot./min., resp. 650 Nm při 1750 ot./min.

Zda přijde i nejostřejší verze R (430 kW), ještě nechceme spekulovat, přeci jen to je na čtyřdveřový (skoro) sedan už poměrně nepravděpodobné. Ale nechme se překvapit, možná si ho zákazníci budou žádat.

Už nyní víme, že Mercedes plánuje i hybridní verzi, a ne rozhodně jen tak ledajakou. Tohle nebude hybridní Toyota. Auto bude používat elektromotor hlavně jako dodavatele extrémní síly v nejnižších otáčkách. Mělo by nabídnout výkon někde kolem 500 kW! Už proto si nejsme jisti, jestli verze R bude v nabídce, když se připravuje něco takového.

Mula čtyřdveřového Mercedesu-AMG GT

Mercedes uvolnil fotografie testovacích zamaskovaných aut. Bohužel to jsou pravděpodobně muly, tedy vozy s karoserií současného vyráběného vozu (zde CLS), který v sobě nese techniku vozu nového.