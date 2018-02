Samotná automobilka nový touareg pasuje do role „vlajkové lodi”, tedy svého nej- modelu. Čínský trh je pak pro automobilky z hlediska prodejů ten nejdůležitější a SUV patří k nejvíce rostoucím segmentům. Kupříkladu v Číně by se prodej luxusních SUV měl do roku 2023 zdvojnásobit.

První fotografie a technické detaily oznámí automobilka na speciální akci, která proběhne v pátek 23. března v Pekingu. Výstavní premiéra bude následovat o pár dní později na pekingském autosalonu.

Volkswagen Touareg (2014, facelift)

FOTO: VW

Jisté je, že nový VW Touareg nabídne pohon 4x4, vzduchové odpružení, řízení zadních kol a systém stabilizace náklonu karoserie. Očekáváme šestiválcové motory, zda dorazí nástupce vynikajícího V8 TDI, netušíme. Audi Q7 i Porsche Cayenne jej mají a vzhledem k tomu, že touareg je na stejné platformě, není to nereálné.

Současný model stojí 1 370 000 korun. Nabízí se s jedinou motorizací – třílitrovým šestiválcem TDI o výkonu 262 koní (193 kW).

Volkswagen Touareg (2014, facelift)

FOTO: VW