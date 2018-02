Škoda Fabia edition R5 je model, který patrně nebude mít klasickou světovou premiéru na některém z autosalonů. Podle našich informací se nepředstaví společně se studií Vision X a omlazenou fabií na ženevském autosalonu, který jako již tradičně začíná začátkem března. A představovat ho na jiném už by pozbývalo smyslu.

Zvláštní je, že automobilka od první zmínky o tomto modelu někdy v polovině prosince zatím neukázala auto jinak než zepředu. Pokud se podíváte do mediální databanky Škody Auto, uvidíte tam dvě fotografie modelu Fabia edition R5, ani jednu z boku či zezadu.

Škoda Fabia edition R5

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Nám se podařilo vyfotit tento model při testovací jízdě v Praze na Černém Mostě, kousek od sjezdu na hradeckou dálnici. Zelená kola zaujmou okamžitě (je to trochu pouťové, uznáváme), decentní černý spoiler je ale hezkým detailem, stejně jako černá střecha. Škoda, že výfuky jsou decentně schované, tak jako u všech soudobých škodovek.

Pod kapotou je agregát s označením 1,4 TSI nabízející výkon 92 kW/125 koní. Automobilka uvádí zrychlení 0–100 km/h za 8,8 sekundy a nejvyšší rychlost 203 km/h. To nejsou kdovíjak oslnivé hodnoty, v rámci fabie je to ale jediný model, jehož maximální rychlost se přehoupne přes 200 km/h. Zrychlení na „stovku” také žádná jiná fabie nemá lepší.

V popředí limitovaná edice sériové Škody Fabia, za ní soutěžní speciál R5.

FOTO: Škoda Auto

A kolik za to automobilka chce? V Česku 474 900 korun. To není úplně málo, s ohledem na vyšší výkon, jistou exkluzivitu danou tím, že jde o limitovanou edici (do prodeje jde pouze 1300 kusů) a „plnou palbu”, to ale není zase tolik.

Limitovaná edice Škody Fabia

FOTO: Škoda Auto

Ceník - mimochodem pro tento model samostatný - je totiž nastavený tak, že se nedoplácí za žádnou komfortní či bezpečnostní výbavu. [celá zpráva]