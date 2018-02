O autonomním řízení stupně 4 si zatím může spousta značek nechat jen dát. Jde vlastně o plně samostatný vůz, který má sice ještě volant a pedály, ty jsou však k dispozici jen v krizových situacích, nebo při špatném počasí. Jinak by si auto samo mělo poradit s dálnicí, silnicí nižší třídy i městem.

Hyundai nedávno představil model Nexo, což je automobil, který jezdí na vodík. Tedy on přímo na vodík nejezdí – využívá ho v palivových článcích, kde chemickou reakcí s kyslíkem vzniká voda a volné elektrony pak pohánějí elektromotory. [celá zpráva]

Hyundai Nexo

FOTO: Hyundai

Auto je to velmi zajímavé. Hlavně tím, že se bude vyrábět a prodávat. A to dokonce i s autonomním řízením. A funguje? Zatím ano. Hyundai nechal v Jižní Koreji auto samo řídit ze Soulu do Pchjongčchangu, tedy do dějiště blížící se zimní olympiády. Těch asi 120 km nemusela posádka ani sáhnout na řízení. A to auto nejelo přímou cestou po dálnici, ale pěkně podél pobřeží.

Hyundai tak dokázal, že jeho systém senzorů, který se především spoléhá na ty standardní, které už dnes najdeme na spoustě aut, dokáže vůz bezpečně vést i v autonomním režimu 4.