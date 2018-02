Peugeot má aktuálně v portfoliu hned několik vozidel typu crossover. Nejsou to žádné teréňáky, protože nemají pohon všech kol, ale jsou lehce zvýšená, působí drsně, jejich cílem je město. Jsou to modely 2008, 3008 a 5008. A právě mezi ně se pravděpodobně vklíní něco, co bude mít navíc karoserii dnes tak populární – SUV kupé. Je to ten tvar karoserie, který zaručuje vepředu dost místa, vzadu je ovšem kvůli svažující se střeše místa naopak dost málo.

A právě takový vůz s označením 4008 by měl přijít do roku 2020, což není tak daleko. Nemá jít navíc o datum představení, ale prodejů. Už letos by tak mohl být představen koncept, příští rok sériová verze a přespříští už ho můžete mít doma. Podvozek bude shodný s modelem 3008, stejně jako motory.

Auto se spokojí s malými benzíňáky (1,2 a 1,6 l), u nafty to bude zcela jistě šestnáctistovka a dvoulitr.

Ovšem hovoří se o tom, že motor 1,6 THP dostane ve slabší verzi ještě přídavný elektromotor, ovšem opět pohánějící přední nápravu. A pokud vám chybí v nabídce pohon na všechna kola, měl by ho dostat vrcholný kus s označením GT, který by měl silnější elektromotor přesunout k nápravě zadní. Ostatně to je technika, se kterou Peugeot počítá do příštích let téměř ve všech modelech.