Vlastnit staré Ferrari je prakticky záruka neustálého zhodnocování ceny. A to mluvíme o youngtimerech i oldtimerech. Druhé samozřejmě cenou výrazně překonávají cokoliv, co si dokážeme vůbec představit. Třeba tohle nádherné Ferrari 166 MM Spider s číslem šasi 0272 M to dokazuje. Páté ze třinácti vyrobených vozů si poprvé zaregistroval na svoje jméno Dr. Agberico Cacciari z Pinnazzio di Castelfranco. Registrace proběhla v Modeně na registrační číslo MO 29583.

Proč je to tak důležité? Protože u takových automobilů, kde je zcela průhledná jejich historie a majitelé, je cena samozřejmě mnohem vyšší. A tohle auto má všechno, ale úplně všechno přesně datované, doložené, zachované. A že tady bylo co zapisovat. V průběhu let auto putovalo hlavně po Spojených státech – ze státu Washington (tady majitel nechal auto nově nalakovat v roce 1955), přes Kalifornii, Massachusetts, pak zpátky do Kalifornie a poslední majitel byl z Connecticutu.

V průběhu let se auto projíždělo na nejrůznějších závodech veteránů (například Ferrari Historic Challenge). K tomu však potřebovalo být ve formě. A tak majitelé autu vylepšili motor. Dali mi elektronické zapalování, elektrický větrák k chladiči, silnější alternátor a také převodovka dostala novou mechaniku, aby vydržela zatížení. I přes tyto změny se očekává opravdu velký zájem o vůz na pařížské aukci a předběžné odhady k výsledné ceně jsou, jak už bylo zmíněno, velmi vysoké.