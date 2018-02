Snaha dostat na trh auto, které se bude řídit zcela samo a svého majitele bude moci třeba dovézt v podroušeném stavu z restauračního zařízení, je na světě už několik let. Vývojáři jako Google nebo GM do autonomních vozů sypou miliardy. Odpověď na otázku, jestli lidé budou chtít v takových autech jezdit, je ale může nepříjemně překvapit.

„Nechci být pokusným králíkem,” odůvodnila svou skepsi k autonomnímu řízení dotazovaná Kaliforňanka Phoebe Barron. Naopak Sonja Roy, která žije v Coloradu, vidí autonomní vozidla jako „skvělou inovaci a technologii s velkým potenciálem”.

Výzkum prováděný v kooperaci firem Reuters a Ipsos zahrnoval 2592 dospělých Američanů. 55 % mužů by se v autonomním voze necítilo dobře, 38 % by s tím nemělo problém. Ženy mají větší obavy – 77 % by autopilotem nejelo, 16 % klidně ano.

Uber patří k firmám, které koketují s autonomním řízením. Na snímku je testovací Volvo XC90 s autopilotní výbavou.

FOTO: Volvo

Teď budeme trochu spekulovat, ale většina lidí obecně nemá řízení auta jako koniček, zábavu, ale jako nutnost, bez které se neobejdou. To by znamenalo, že zmíněných 77 % žen a 55 % mužů odpovídá takhle ne proto, že by nechtěli přijít o radost z řízení, ale prostě proto, že lidem za volantem důvěřují víc než počítačům.

Na otázku, zda mají osobní zkušenost s autonomním řízením, ovšem většina lidí v průzkumu odpověděla negativně. Vskutku, společnosti, které autopiloty vyvíjejí, veřejnost do svých aut nezvou příliš často.

Jednu z takových příležitostí ale poskytl Google v roce 2014, když ještě vyvíjel svou technologii pro své vlastní malé auto. Video níže samozřejmě není nestrannou reportáží, takže v něm nečekejte obavy lidí, kteří se mohli projet.

Je to ale ukázka, jak může vypadat autonomní vůz 5. úrovně, tedy té nejvyšší. Pro ilustraci – klasické auto s obyčejným tempomatem je v úrovni automatizace na stupni 0. Vozy, které jsou vybaveny adaptivním tempomatem a zároveň aktivním udržováním v jízdních pruzích, jež dokáže aspoň chvíli jet samo, je v úrovni automatizace 2.

Třetí úroveň umí řídit sama, ale spoléhá se na to, že v případě potřeby řidič zasáhne. Čtvrtá a pátá řidiče nepotřebují a v páté stačí zadat cíl do navigace a jít si zdřímnout – auto zvládne všechno samo, a to za každého počasí.