Filmy o Terminátorovi byly dobrou zábavou, knihy George Orwella a Aldouse Huxleyho zajímavým čtením. Podle žádosti o patent, kterou v roce 2016 podal Ford v USA a která byla nyní zveřejněna, se však zdá, že je někdo vzal jako inspiraci pro budoucnost.

Klíčovým prvkem jsou autonomní policejní vozy, které by dokázaly zcela samy měřit rychlost a odhalovat další přestupky v dopravě. Bez zásahu policisty - člověka by také zaznamenaly registrační značku auta dopouštějícího se přestupku a odeslaly by záznam do policejní databáze. Zprávu přinesl web The Times.

Auta by pomocí vlastní umělé inteligence měla být schopna vyhledávat nejlepší místa, kam se schovat, aby bylo efektivní měřit rychlost. Také by měla být schopná přijímat upozornění na přestupky od kamer či senzorů umístěných podél silnic a údajně dokonce i tipy od ostatních civilních aut nebo informace o poloze auta podezřelého ze spáchání přestupku.

Systém vyžaduje komunikaci mezi auty



To samozřejmě předpokládá, že by ona civilní auta uměla komunikovat s jinou technikou. Takové nápady nejsou nové a jejich využití má potenciál mnohem širší, ale konkrétní technologie na jejich základě dosud nejsou nasazeny do provozu.

V případě, že by i vůz podezřelý ze spáchání přestupku byl schopen bezdrátové komunikace, „automatický policista” by po něm mohl žádat sken řidičského průkazu toho, kdo sedí za volantem. To proto, aby mohl být z přestupku obviněn konkrétní člověk.

Pokutovat přestupky by podle Fordu mohl autonomní vůz místo policisty-člověka. (Ilustrační foto)

FOTO: Ondřej Kořínek, Novinky

Benefit pro policii je podle Fordu jasný - aby policisté z masa a kostí mohli vykonávat takovou práci, kterou nemůže dělat počítač. Všem ostatním, kteří mají aspoň trochu obavu o osobní údaje a soukromí lidí, tohle musí přijít děsivé.

Ať policie ostatní auta i ovládá, míní profesor



Tím spíš, že Mark Skilton, profesor na Warwick Business School, navrhnul ještě jedno „vylepšení” - policie by podle něj mohla mít možnost převzít kontrolu nad podezřelým autem, uvedly Timesy. Důvod pro tak drastický zásah do soukromí a svobody jednotlivce vidí v terorismu.

Vskutku, pomocí automobilů bylo v posledních letech spácháno množství teroristických činů. Jenže takový postup má několik zásadních úskalí. Jednak jakákoliv bezdrátová elektronická komunikace může být hackery „nabourána” a zneužita k různým účelům včetně nájemných vražd. A aby bylo něco takového reálné, musela by policie mít možnost ovládat úplně všechna auta, která po silnicích jezdí. To není technicky možné, ani kdyby všechna auta byla zpětně dovybavena připojením k internetu či jiné síti. Zdaleka ne všechna auta totiž mají elektrický posilovač řízení, elektronický pedál plynu či možnost bez sešlápnutí brzdového pedálu začít brzdit.

Samozřejmě se můžeme zamyslet i nad nejčernějšími scénáři - že automobily, které policie nebude moci takto ovládat, prostě budou mít zakázáno jezdit. A že všechna auta budou muset být vybavena skenery na řidičské průkazy a než nastartujete, budete muset naskenovat svůj řidičák a občanku.

První scénář je neprůchodný proto, že velká řada lidí jezdit potřebuje, ale na nové auto nemá peníze. Druhý by mohl znamenat rapidní nárůst krádeží dokladů a online identit a výrobu padělků, které by pak zločinci skenovali místo svých vlastních dokladů.

Budeme muset před startem naskenovat své doklady? (Ilustrační foto)

FOTO: MVČR, Novinky

Je to jen žádost o patent, ne jistá budoucnost

Závěrem je nutné dodat, že to, že Ford žádá o patent, ještě v žádném případě není zárukou, že probíraná věc skutečně bude fungovat i v reálném světě. Automobilky si běžně patentují nápady, jejichž budoucností si nejsou jisty, jen aby patent měly, kdyby náhodou někoho jiného napadlo něco podobného.

Proti jakémukoliv automatizovanému hlídání přestupků se v současnosti zvedají vlny odporu. V USA existuje boj proti automatickým kamerám hlídajícím průjezd na červenou; podle některých studií bezpečnost provozu spíše snižují. A u nás je u velké většiny automatických stacionárních radarů všem jasné, k čemu slouží - k vybírání peněz, nikoliv ke zlepšení bezpečnosti.