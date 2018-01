Značka Lamborghini je vděčným terčem designérů pro vlastní nápady, protože její oficiální kreace bývají tak šílené, že ať designér udělá cokoliv, jako Lamborghini to projde. Poslední takový případ se jmenoval Forsennato. [celá zpráva]

Dnes tu máme ilustraci z podobného soudku, ovšem designově podstatně uhlazenější. A také z hlediska potenciální výroby méně reálnou, i když, stejně jako Forsennato, není prací automobilky samotné. Jmenuje se Belador a pochází z pera ruského designéra Sergeje Dvornického.

Lamborghini Belador má být hybridem.

FOTO: Sergej Dvornickij

Belador, pojmenovaný po slavném býkovi ze zápasů, „představuje spojení technologií a tradice”, píše Dvornickij na svém profilu na Behance, kde návrh vozu sdílel. Při tvorbě se nechal inspirovat klasickými vozy Lamborghini a vytvořil „čistý, ale technicky funkční design”.

Linky starších Lamborghini jsou jasně vidět v zádi auta - světla výš než střední část zadního čela odkazují na Countach a Diablo. Prolis na bocích, táhnoucí se přes dveře, kromě těchto dvou modelů připomene i Murciélago.

Countach vidíme také ve zlomu zadního blatníku před koly; tento prvek by asi v aerodynamickém tunelu neobstál, ale rozhodně je zajímavý. A všimněte si také části výdechu z předního podběhu v barvách italské trikolory.

V zádi je vliv Diabla jasně znát.

FOTO: Sergej Dvornickij

Oproti existujícím autům značky Lamborghini jsou tu ovšem i rozdíly. Zejména při pohledu z profilu je znát, jak moc je kabina posunutá dopředu. A že je tedy Belador v podstatě motorem, ke kterému upevnili kola a sedačky, aby se neřeklo. Co by mělo vůz pohánět, Dvornickij přesně neříká, víme jen, že by to mělo být hybridní ústrojí.

Ovšem stran potenciální výroby má Belador jeden podstatný nedostatek - nemá vůbec okna. Změna by ale jistě nebyla složitá. Přesto, jako v případě drtivé většiny takovýchto grafik, v sériovou výrobu nedoufejme.