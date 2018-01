Náhoda tomu chtěla, že se nám v jeden den v redakční garáži sešlo nejlevnější a nejdražší SUV na trhu. Chvíli jsme přemýšleli nad srovnávacím testem, ale patrně by to nemělo valného smyslu, protože obě auta jsou tak neporovnatelná, jak jen to jde. Ale postavit je vedle sebe a napsat pár řádek nám připadalo jako docela dobrý nápad.

Duster měří 4 341 mm, bentayga jej překonává o skoro 80 centimetrů. Na šířku o bezmála 20 centimetrů a je i vyšší (1742 vs 1694 mm). Nepřekvapí, že bezmála třímetrový rozvor modelu Bentley Bentayga deklasuje duster o nemalých 318 milimetrů.

Dacia Duster

FOTO: Petr Horník, Právo

Bentley Bentayga

FOTO: Petr Horník, Právo

Duster je v šířce malý



Z fotografií to sice nevypadá, ale rozměry obou aut jsou diametrálně odlišné a patrné je to zejména v úrovni loktů. Zatímco do auta Bentley Bentayga si dva urostlí muži vedle sebe sednou bez problémů, v dusteru už se budou nechtíc dotýkat.

Vnější vzhled bude hodnotitele polarizovat jak volba mezi Drahošem a Zemanem. Bentayga sází na konzervativní tvary a hranatost a popravdě řečeno, během třídenního testování jsme kromě pár pochvalných reakcí slyšeli sem tam nářky na barokní vzhled. Ale třeba autorovi článku se líbí, je to něco nevšedního.

Bentley Bentayga

FOTO: Petr Horník, Právo

Dacia Duster

FOTO: Petr Horník, Právo

Ne každému bude vyhovovat; to nový duster vypadá pohledně, notabene v takto veselé barvě. Obrovský plastový díl podle maskou chladiče i v okolí výfuku si hraje na něco jiného, než čím je ve skutečnosti (lacině vypadajícím kusem plastu), samotná maska či světla s integrovanými diodami působí hezkým a vyváženým dojmem. Celkově kompaktní tvary pak nahrávají dusteru, je to líbivé auto.

Laciné plasty versus luxus

Interiér nemá smysl hodnotit vůbec. Třebaže bentayga spoustu prvků přebírá z Audi Q7 (na jehož podlahové platformě je postavena), proti utrápeným černým plastům jsou kvalitní červeno-černá kůže a integrované hodiny Breitling úplně jiný svět. Zklamalo nás jediné: rozlišení zadní parkovací kamery. U takhle drahého auta bychom očekávali lepší. Jinak interiér odpovídá zvyklostem automobilky z britského Crewe.

Pokud byste obě auta zkoumali v terénu, bude malý duster překvapivě schopným soupeřem. Má pohon 4x4, velkou světlou výšku (21 centimetrů) a krátkou „jedničku” na manuální šestistupňové převodovce. Bentayga toho v terénu o mnoho více nenabídne, navíc doplácí na svou velkou hmotnost. A také obří cenu, vždyť kdo by si jezdil do bláta ušpinit auto za více než pět miliónů.

A ano, prodejní cena. Britské luxusní SUV se prodává po kusech, kdežto duster po stovkách či tisících. Není divu, že továrna v Rumunsku nestíhá. Bentayga se vyrábí na společné lince s Audi Q7 v Bratislavě, finální montáž probíhá ve Velké Británii. Toto konkrétní provedení přijde na 5,6 miliónu korun, za což máte osmnáct solidně vybavených dusterů. Což je šílené. Ukazuje to dvě věci: jak moc je duster levný a jak moc je bentayga drahá.

Samostatné testy obou vozidel přineseme v následujících dnech.

Dacia Duster a Bentley Bentayga

FOTO: Petr Horník, Právo