Prodávat své luxusnější modely pod jiným názvem je vcelku běžné a platí to primárně pro asijské značky. Nissan má Infiniti, Toyota Lexus a Hyundai Genesis. Tato značka se okrajově nabízí i na českém trhu, konkrétně sedan G80.

Genesis je luxusněji pojatou značkou korejského Hyundaie, obvykle nabízenou v rámci vyhrazeného prostoru autosalonu, ale stále pod „jednou střechou”. Minimálně v USA by se to letos mělo změnit. Hyundai vydal prohlášení, ve kterém uvádí, že do tří let hodlá po celé zemi postavit sto dealerství.

V USA se v rámci značky Genesis prodávají dva modely, sedan G80 a větší sedan G90. Za loňský rok se v USA v rámci značky Genesis prodalo 20 594 automobilů.