Opel chce vyvážet osobní auta do Tuniska a Maroka

Německá automobilka Opel, která je součástí francouzské skupiny PSA Group, hodlá vyvážet osobní auta montovaná v evropských závodech do Tuniska a do Maroka. Německému listu Frankfurter Allgemeine Zeitung to řekl šéf podniku Michael Lohscheller.