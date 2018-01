Escort u nás byl v 90. letech docela populárním autem. Jeho počátky se ale datují hlouběji do historie. Model Escort právě dnes slaví 50 let od světového představení. To se odehrálo 25. ledna 1968 na autosalonu v Bruselu.

Escort vznikl ve Velké Británii jako nástupce úspěšného, ale v 60. letech již zastaralého Fordu Anglia. A byť byl představen až zkraje roku 1968, jeho výroba s volantem vpravo začala už v posledních týdnech roku 1967, a to ve fabrice v Halewoodu. Výroba vozů s volantem vlevo pro zbytek světa odstartovala až v září 1968 v belgickém Genku.

Ford Escort v továrně v Německu, rok 1970

FOTO: Ford

Escort byl konzervativní, stejně jako Anglia se držel klasické koncepce s motorem vpředu podélně a pohonem zadní nápravy. Také se představil jako dvoudveřový sedan a po pár měsících přišlo dvoudveřové kombi. Čtyřdveřový sedan přišel až o téměř dva roky později.

Přesto si na nezájem Ford stěžovat nemohl. Poslední generace Anglie se prodalo něco přes milión kusů. Escort však ve své první generaci dosáhl mety dvou miliónů kusů, konkrétně po zhruba šesti letech výroby, v roce 1974. Žádnému jinému Fordu se to v Evropě nepodařilo.

Ford Escort na výrobní lince v britském Dagenhamu, rok 1974

FOTO: Ford

První generace Escortu je navenek ikonická zejména svým vzhledem. Protože po technické stránce byla docela starosvětská, zlí jazykové by dokonce řekli zastaralá, dost možná ji prodával právě vzhled.

Dodnes, když se řekne „psí kost”, petrolhead si vybaví přední masku auta - úzkou mřížku chladiče a světlomety v jejích postranních, zvětšených částech. Druhá generace Escortu se tohoto charakteristického prvku zbavila ve prospěch jednoduchého obdélníku.

Ford Escort proslul i v rallye, zde při cestě za prvním vítězstvím v rukou Tonyho Chappella, rok 1968.

FOTO: Ford

Klasickou koncepci si ale zachovala. Přední pohon přišel až s třetí generací, odhalené v roce 1980 a přezdívané „Erika”. Ta je u nás známá díky seriálu Život na zámku, protože v ní jezdil Přemysl Král, hraný Tomášem Töpferem.

Escort se na světě udržel po šest generací, až do roku 2004. Už od roku 1998 se však vyráběl jeho nástupce, pojmenovaný Focus - a v první generaci oslavovaný za jízdní vlastnosti. Jméno Escort bylo později Fordem oživeno pro levný sedan pro čínský trh, který se však do Evropy nevyváží.