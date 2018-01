Chtěli jste si jako malí navrhnout své vlastní auto? Kreslili jste si do sešitu autíčka místo sledování výuky? Po čemkoliv sníte, ať to je historická formule s odkrytými koly, speedster připomínající Jaguar D-Type, nebo třeba moderní hypersport, můžete to mít.

Americká firma Hackrod aktuálně vyvíjí technologii, pomocí které budou prototypy aut navrhovány kompletně na počítači a pak vytištěny na 3D tiskárně. A na ty návrhy budou mít klíčový vliv zákazníci, kteří si dané auto objednají.

Možná že kdyby Hackrod prostě začal vyrábět tuhle krásku s V8, žádný nový software by nepotřeboval.

FOTO: Hackrod

„Hackrod se hlásí k prvnímu automobilu navrženému ve virtuální realitě, vyvinutému umělou inteligencí, vyrobenému s plným potenciálem pokročilých výrobních technologií a doručenému pomocí transportního řetězce budoucnosti,” uvádí oficiální popis firmy na webu MicroVentures.

Tam Hackrod sbírá peníze na vývoj softwaru pomocí crowdfundingu. Lidé můžou přispět nejméně 100 dolarů (2054 Kč). Cílem je získat jakoukoliv částku od 50 tisíc do 1,07 miliónu dolarů, tj. zhruba od jednoho do 22 miliónů korun.

Skutečně první auto na světě ve smyslu citace výše má být speedster La Bandita, který si můžeme prohlédnout na obrázcích. Má sloužit jako show car i jako důkaz, že teorie může být uvedena v praxi. Zatím ale existuje jen na obrázcích.

Klíčové je tištěné šasi, dělané na míru každé karoserii. Pokud chápeme teorii správně.

FOTO: Hackrod

Pokud chápeme informace správně, možnosti nebudou jen ve změnách detailů. Opravdu si zákazníci budou moci navrhnout celé auto podle svých představ. Šasi jako základ vozu totiž bude vytvořeno právě softwarem, na který firma sbírá peníze, a to podle karoserie, kterou si zákazník navrhne.

O pohon se má starat recyklované ústrojí vozů značky Tesla. To znamená, že tu je potenciál pro obrovský výkon. Jestli místo elektrického pohonu bude možný i poctivý osmiválec s manuální převodovkou, zatím bohužel nevíme.