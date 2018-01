Po první světové válce František Janeček založil v Praze-Nuslích zbrojovku, která zaměstnávala přes 1100 pracovníků. Potýkala se ale s klesajícím odbytem, a tak Janeček koupil licenci na výrobu motocyklů od německého výrobce, firmy Wanderer.

Název Jawa složil z počátečních písmen svého jména a firmy Wanderer. První stroje – Wanderer 500 – příliš spolehlivé nebyly, obrat k lepšímu nastal až s příchodem nových konstruktérů, Angličana George Williama Patchetta a Josefa Jozífa.

Za druhé světové války obsadila Janečkovy závody německá armáda. Zakladatel firmy však prozíravě nechal ukrýt před Němci tisíce náhradních dílů a konstruktéři pracovali na vývoji nových strojů ilegálně. Po válce měla Jawa díky nepřerušenému vývoji náskok před konkurencí a mohla začít ihned vyrábět. Nový motocykl Jawa 250, takzvaný pérák, si rychle získal světovou proslulost.

Motocykly značky Jawa. Ilustrační foto

FOTO: Archiv Právo

„Františka Janečka považuji za jednu z nejzajímavějších osobností meziválečného českého motorismu. Nejen pro jeho nesporný talent a píli vynálezce, díky nimž si dokázal vybudovat renomé a nashromáždil kapitál řadou zajímavých patentů: pneumaticky se měnící billboard na Jungmannově náměstí v Praze, napájení tramvají, zbraně a podobně. Jen díky tomu dokázal vybudovat dlouholetou domácí motocyklovou jedničku Jawu,” uvádí motoristický novinář specializující se na historii Zdeněk Vacek.

Mimochodem počátkem 30. let se k nám více než 90 procent motorek dováželo, na konci dekády byl poměr obrácený a Jawa (spolu s ČZ) na tom měla zásadní podíl.

Prototyp Jawy 250

FOTO: ČTK

Jawa vyvíjela i automobily



Méně známé je, že Jawa vyráběla i osobní automobily. Prvním byla Jawa 700 v roce 1934, vyráběná v licenci DKW F1. Šlo o čtyřmístný automobil s dvoudobým dvouválcem. O tři roky později Jawa představila vůz Minor s nezávislým zavěšením kol a oplechovanou karoserií. Automobil poháněl opět dvoudobý dvouválec, měl výkon 19 koní. Během druhé světové války konstruktéři Jawy potají vyvíjeli nástupce, ten se od roku 1946 vyráběl pod značkou Aero.

Jawa 700

FOTO: archiv společnosti Jawa

Aero Minor

FOTO: archiv společnosti Jawa

„Ve svých podnicích se Janeček snažil udržet domáckou atmosféru, byl perfekcionista, maximalista pyšný na špičkové technologie – doslova ať to stojí, co to stojí. Ekonomická stránka podnikání ani organizační schopnosti totiž nepatřily k Janečkovým silným stránkám, před hrozícím bankrotem tak firmu zachránil spolehlivý manažer Jaroslav Frei,” uvádí historik Vacek.

Dřívější světová sláva je nyní ta tam. Jediný tuzemský výrobce motocyklů Jawa Moto podle údajů SDA loni vyrobil 1331 strojů, meziročně o zhruba osm procent více. Bezmála devadesát procent produkce firma loni vyvezla, konkrétně 1157 motocyklů. Na domácím trhu Jawa prodala pouhých 174 motocyklů, což ale meziročně představuje nárůst o 120 procent.

Jawa 350 OHC – současný motocykl Jawy

FOTO: Petr Kološ