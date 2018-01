To, co zde popisujeme, si opravdu neuděláte na domácí 3D tiskárně z čínského internetového obchodu. Na to je zapotřebí opravdu nejlepší laserová 3D tiskárna světa. Používá totiž prášek z titanu, který pomocí svých trysek a laseru vymodeluje ve 2 213 vrstvách do tvaru brzdového třmenu. A protože 3D tisk může vytvořit velmi lehce jakýkoli tvar, pevnostní výpočty dokázaly navrhnout takový, který zvládne přenášet tlak až 125 kg na milimetr plochy, a přitom je o 40 % lehčí než dosavadní třmen. Ve výsledku má tedy pouhých 2,9 kilogramu.

Samozřejmě že tahle součástka se nevyrobí za pět minut. Trvá to 45 hodin, přičemž speciální leštění trvá 11 hodin.

Bugatti Chiron

FOTO: Bugatti

Další úžasná věc je výsledek. Jde totiž o největší brzdový třmen v osobním automobilu na světě. Je 41 centimetrů dlouhý, 21 cm široký a 14 cm vysoký.

Cenu tohoto prvku zatím neznáme. Do nabídky modelu Chiron půjde ve druhé polovině tohoto roku a bude patrně jen za příplatek. Takže očekáváme, že cena se bude pohybovat v řádech statisíců až miliónů korun.

S představením třmenu Bugatti také prohlašuje, že doplňková výbava by se měla v budoucnu velmi rozšířit. A to překvapivě nejen směrem k nejdražším položkám, ale třeba i k těm nejlevnějším.