V roce 2020 by se měl v USA objevit nový velký a luxusní model Wagoneer, který by měl být totálním vrcholem celé nabídky a jeho luxus a technika nabídnou opravdu to nejlepší. Jenže už tento rok v dubnu se na pekingské výstavě objeví naživo jiný velký vůz. Je to Jeep Grand Commander a jedná se o sedmimístný automobil, který je určen pro Čínu. My vám přinášíme jeho první fotky a video.

Jeep Grand Commander

FOTO: Jeep

FOTO: Jeep

Automobil je patrně vyloženě čínský model, takže za hranice se nepodívá. Pod kapotou bude pravděpodobně podvozek z Jeepu Grand Cherokee a zážehový dvoulitrový čtyřválec s přeplňováním s výkonem 200 kW (268 koní) a točivým momentem 400 N.m. Jedná se tedy o tentýž motor, který se nyní nabízí do modelu Wrangler.

Teď je otázka, co budou mít společného Grand Commander a Wagoneer (nebo dokonce Grand Wagoneer). Kusé informace z různých stran říkají, že ta americká verze bude mít zcela nový podvozek, který dovolí instalaci jak spalovacího motoru, tak i hybridního ústrojí s možností dobíjení do sítě (plug-in hybrid), ale i čistě elektrického agregátu. Koncern Fiat-Chrysler na této platformě už intenzivně pracuje, protože ji potřebuje pro globální upotřebení.