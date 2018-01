Tzv. „spindle grille”, česky „mřížka ve tvaru vřetene”, se na Lexusech začala objevovat někdy na počátku druhé dekády 21. století. Ale na modelech LC a NX připomíná spíš tlamu filmového Predátora. Je prostě obrovská.

Viceprezident značky Jeff Bracken se na detroitském autosalonu rozpovídal o tom, jak si mu někteří zákazníci na vzhled nových Lexusů stěžují. Prý to jsou nejčastěji ti klienti, kteří kupují Lexusy od založení značky, tedy od roku 1989.

Lexus LC patří k těm modelům, u kterých se na přídi nejde dívat jinam než na obrovskou mřížku.

FOTO: Lexus

„Zvednu telefon a na druhém konci je některý z těchto klientů. Pětačtyřicet minut nebo i hodinu mi vysvětluje, jak je zklamaný,” líčí Bracken. Samozřejmě to je problém, protože jako značka nechcete ztratit stávající klienty, ale je třeba lákat i nějaké další, mladší.

„Dává mi to příležitost vysvětlit, proč jsme se vydali touhle cestou. Rozumím stížnostem klientů, ale z naší strany je to cílený a strategický posun. (...) Doufáme, že takhle získáme více nových zákazníků, než ztratíme stávajících,” dodává.

Současný model CT je relativně umírněný. Taky je to ale jen facelift sedmiletého auta.

FOTO: Lexus

A onen důvod pro šílené vřeteno? Lexus potřeboval přežít, nalákat mladší zákazníky, a na to by mu nestačil konzervativní design aut, který vřetenu předcházel. „Naše image byla výrobce kvalitních, luxusních aut. Jenže to nestačilo, abychom se udrželi na mapě. Museli jsme k tomu přidat ostrost v designu a přelomové technologie,” dodává Bracken.

Ať se člověku design Lexusů líbí, či nikoliv, je třeba uznat jednu věc - současný Lexus si nespletete s žádným jiným autem. Naopak u prvních generací LS se člověk musel přijít podívat na logo, aby věděl, s čím má tu čest. A třeba takové NX 300h je docela zajímavé auto - a na parkovišti ho najdete okamžitě. [celá zpráva]