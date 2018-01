Jsou věci, které se často nevidí. Dovádění v blátě za volantem supersportu k nim rozhodně patří.

„Mám na střeše box na lyže a auto působí jako soutěžák. V Los Angeles poprvé po 700 letech pršelo, a tak jsem si řekl, že bych ho mohl vzít do bláta, ušpinit ho a udělat z něj absolutní soutěžák Lamborghini,” říká mladík na videu.

Po obligátním „začněte mě sledovat na tomhle a tomhle sociálním médiu” se jal své Lamborghini špinit blátem. Mezi modely Wrangler a G-wagen se točil tam a zpátky. Po pravdě, nejeden petrolhead by jistě rád občas dělal to stejné. Jen by si na to asi nevzal Lamborghini.

Jak to dopadlo? Přesně tak, jak nejspíš čekáte. Bláto doslova ucpalo chladiče v přední části auta, takže se motor začal při zátěži, jaké byl vystavován, přehřívat. Dovádění tedy skončilo - na konci videa řidič říká, že je čas auto umýt.

Také sděluje, že něco podobného určitě udělá znovu. Jen doufáme, že toto nevlídné zacházení auto nijak vážně nepoškodilo; podle řidiče vůz neškrtal spodkem o nerovnosti. Na videu ani nevidíme moment, kdy by Lamborghini zapadlo. Přesto bychom se do něčeho takového opravdu nepouštěli.