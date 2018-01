Rolls-Royce zveřejnil počet prodaných aut za minulý rok, málo to nebylo

Nejluxusnější automobilka Rolls-Royce nemá na světě místo k tomu, aby trhala prodejní rekordy. Zároveň ale není z těch, které prodávají desítky, či v lepším případě stovky kusů. Loňský rok byl pro automobilku z britského Goodwoodu úspěšný, a to do prodejů ještě nezasáhla nová generace phantomu, jenž nedávno vstoupil do prodeje.