Autosalon v Ženevě bude chudší o stánky značek Opel, Mini a DS. A to možná ještě nekončíme. Proč to? Především jde o peníze. Autosalony stojí automobilky opravdu velké peníze. Hodně stojí stánek, nemalá suma se dá za pronájem projekční techniky, umělců, hostesek.

Velké peníze, ale i zastavení práce stojí neustálá přítomnost klíčových zaměstnanců na stánku minimálně v novinářské dny. A zisk je minimální. V záplavě novinek skončí leckterá zajímavost jen jako poznámka pod čarou.

A tak už v minulosti nové vozy dostaly raději svou vlastní exkluzivní prezentaci chvíli před, nebo chvíli po autosalonu, kde se nemusely strkat s vozy dalších značek.

Opel má svou absenci samozřejmou. Po tom, co jej převzal koncern PSA, u něj dojde spíš k velkým škrtům než novinkám. Takže by to byly vyhozené peníze. Podobně je na tom Mini. A DS, další součást koncernu PSA, když mateřský Peugeot i Citroën vystavovat budou, se už dávno zaměřil na jiné formy propagace.

Uvidíme, jestli se na ženevský autosalon dostaví Volvo či Fiat. I přes to všechno má tato výstava stále ještě prestiž a je na neutrální půdě, což se nedá říct o střídajících se autosalonech v Paříži a Frankfurtu nad Mohanem, které už několik let natruc vynechávají německé a francouzské firmy.