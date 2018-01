Osmiválec se pod kapotou defenderu neobjevuje poprvé, naposledy to bylo v roce 1998, poprvé již v roce 1979. Jenže téměř čtyřicet let starý defender s V8 měl výkon jenom 90 koní. To současná vrcholná verze Defender Works V8 je někde úplně jinde.

Pětilitrový atmosférický osmiválcový motor nabídne největší výkon 405 koní (298 kW) a 515 Nm, což se poněkud liší od standardního modelu s výkonem 122 koní a 360 Nm.

Defender Works zrychlí z nuly na 96 km/h za 5,6 sekundy; nejvyšší rychlost neohromí – 170 km/h. Kdo někdy jel v tomhle ryzím off-roadu, ví, že i tohle je víc než dost.

FOTO: Land Rover

FOTO: Land Rover

Jen 150 kusů, cena přes 4 milióny



Vrcholnou motorizaci doplňuje nový osmistupňový automat ZF a klasicky redukční převodovka. Dále zde jsou vylepšené brzdy, jiné pružiny, tlumiče a stabilizátory. Nové jsou i světlomety, nyní bi-LED a sedačky Recaro. Specialitou jsou osmnáctipalcová kola Sawtooth obouvající terénní pneumatiky (rozměr 265/65 R 18).

Defender Works V8 se objednává u Land Rover Classic (a nikoli u běžného dealera) a dostupný bude ve dvou verzích – 90 a 110. V nabídce je osm barev karoserie.

FOTO: Land Rover

FOTO: Land Rover

Základní cena začíná na sumě 4 311 000 korun. Vzhledem k tomu, že vznikne jenom 150 kusů, v budoucnu nižší nebude.