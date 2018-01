Nový koncept terénního Nissanu nepřipomíná nic, co jste kdy viděli

Na autosalonu v americkém Detroitu se představil nový koncept Nissan Xmotion, který by měl vzpomínat na staré dobré terénní vozy minulých let. Přitom by měl ale i hledět do budoucnosti a připravovat terén na vozy budoucí.