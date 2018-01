Za jeho konstrukcí stojí firma Slick, kterou možná znáte jako výrobce elektrických koloběžek. Takže zkušenosti s pohonem mají. Ujet je ale o něčem jiném. Je to vlastně kompletně jiný skútr, než jaký běžně znáte. Tak především jeho konstrukce je z uhlíkového kompozitu. Zajímavé tvary jsou i velmi účelné. Jednak je stroj extrémně lehký, ale také je skládací. Může se vlastně v polovině zlomit a přední a zadní kolo se dostanou do jedné osy. Jdou složit i řídítka, takže pak se vejde třeba i do skříně.

A to není všechno. Pod sedadlem je akumulátor. Ten se může dobít z klasické zásuvky, a to přímo tím, že skútr k ní připojíte přes kabel, nebo prostě akumulátor i se sedadlem odejmete a vezmete s sebou. Ale je tu ještě jedna vychytávka. Aby se s ním nemusel majitel tahat, je pod sedadlem i vysouvací madlo a dole dvě malá kolečka. Takže z akumulátoru je vlastně okamžitě malý kufřík na kolečkách.

Slick Ujet

FOTO: Slick

Jelikož je motocykl velmi lehký, může mít i velmi slabý motor. Jemu stačí elektrický, o výkonu 5,5 koní. Přesto dokáže jet rychlostí až 108 km/h. Dojezd je různý podle kapacity akumulátoru – 112 nebo 145 km.

Firma z Lucemburska ale dala motocyklu ještě něco, čím jej rozeznáte na první pohled. A to jsou kola bez ráfků, kde je elektromotor implementován do zadního unašeče.

Cena motocyklu také není úplně lidová. Stojí kolem 220 000 korun. Ovšem potěšitelné je, že firma na veletrhu CES 2018 v Las Vegas oznámila, že nejdřív bude motocykl nabízet v Evropě a až pak přijdou na řadu USA a Asie.