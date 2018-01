Člověk občas na silnici potká auto, které je oblepené nálepkami z benzinky nebo v lepším případě z autoburzy. Plameny, falešné výdechy, chromové pásky, nepatřičná loga, vlaječky apod., to všechno bledne před doplňkem, na který se můžeme podívat díky uživateli sociální sítě Reddit jménem AnonymousNyanCat.

Oním výstřelkem je Mercedes-Benz CLS první generace se zakrytovanými zadními koly a s registrační značkou „OL SCHL”, tedy „old school”, česky „stará škola”. Asi podle toho, odkud autor této věci načerpal inspiraci.

„Nalepovací výdechy nestačí, mámo, chtělo by to ještě něco, co nikdo jiný nemá...”

FOTO: AnonymousNyanCat, Reddit

Nalijme si čistého vína - zakrytovaná zadní kola nejsou hezká. Nikdy nebyla a nikdy nebudou. A byť mě teď někteří budou chtít ukamenovat, Citroën DS není výjimkou. Jen u aut, která s kryty přišla z výroby, jsme se je naučili tolerovat, protože zakrytování je integrované do linek auta.

Tohle ale rozhodně není podobný případ. Takto upravený model CLS připomíná Velorex nebo nějakou podobnou tříkolku a je spíš pro smích. A ovšem, nechybí ani zmíněný samolepicí chromový pásek, na víku zavazadelníku si všimněte falešných popruhů na kufr, na předních blatnících jsou zase falešné výdechy horkého vzduchu.

Zakrytovaná kola jsou také nepraktická v případě defektu, pokud auto neumí zvednout podvozek tak vysoko, že se na šrouby dostanete, anebo pokud není kryt sundavací.

Jediné místo, kde kryty zadních kol mohou pomoci, je aerodynamika. Pochybuji ale, že majitel bílého CLS zkoušel přínos krytů v aerodynamickém tunelu. A lituji jeho polovičku, pokud s tímto autem musí občas dojet na nákup.