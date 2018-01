Zdá se, že veletrh elektroniky CES je už důležitější pro automobilový průmysl než autosalon v Detroitu. Konají se prakticky zároveň, ale těch novinek z autosalonu je výrazně méně. Tak například další novinka z CESu je systém Garmin, který uchvátí extra rychlou odezvou a neskutečnou možností propojení. Dokáže se totiž zrcadlit s jakýmkoli androidím přístrojem v autě, takže navigaci může změnit třeba cestující na zadních sedadlech.

A když si řidič není jist ani tím, tak může využít hlasovou službu Amazon Alexa. Stejně tak je zajímavé, že celý systém je vlastně komplexním infotainmentem, který se šíří po celém autě prostřednictvím wi-fi. Takže na hlavním přístroji lze navolit službu, která se bude přehrávat na tabletu.

Ale to není všechno. Systém stahuje i informace o počasí na trase. Lze ji tak měnit, pokud by nebylo ideální. Dnes by se to v USA leckde hodilo, jen ty objízdné trasy by asi byly delší.

Garmin má dvě verze. Obě jsou poháněné čipy Intel Atom, ten slabší je x5 a silnější x7. Už z tohoto je jasné, že půjde o infosystém pro střední a vyšší třídu automobilů. Něco jako Volvo.