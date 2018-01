Samozřejmě že vůz bude muset mít elektrický posilovač řízení, takže třeba do staré Škody Favorit systém instalovat nepůjde. Ale Hyundai upozorňuje, že systém DDREM lze aplikovat prakticky na všechny dnes vyráběné automobily.

DDREM (Departed Driver Rescue & Exit Maneuver) totiž využívá dnes standardní systémy automobilů – elektrický posilovač řízení, elektroniku k vozu, řídící jednotku brzd a k tomu kamery, parkovací senzory a GPS. To, co musí být navíc, je infračervená kamera, která snímá řidiče. Zjišťuje, jestli se mu nezavírají víčka, nebo jestli dokonce neusnul. Samozřejmě že do diagnostiky spadají i jeho reakce za volantem, chování vozu v pruhu apod.

Systém DDREM dokáže automobil v případě usnutí řidiče bezpečně zaparkovat.

FOTO: Hyundai

Pokud elektronika vyhodnotí, že řidič usnul, dokáže převzít na krátký okamžik řízení do autonomního módu (bez zásahu řidiče v jakémkoli druhu provozu), vyhledat a bezpečně zaparkovat na místo u kraje vozovky. Pravděpodobně půjde o systém, který bude součástí konceptu vodíkového vozu, jež jsme vám představovali již v pátek.

Už dnes jsou systémy, sledující únavu řidiče. I vozy z koncernu Volkswagen dokážou reagovat na řidičovu únavu, nabídnou mu možnost odpočinku, a pokud skutečně usne, auto samo zabrzdí a spustí výstražná světla. Hyundai jde ale s autonomním zaparkováním dál.