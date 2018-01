Může se to stát - pospícháte a u čerpací stanice sáhnete po špatné pistoli a natankujete do nádrže nesprávné palivo. V praxi je v podstatě nemožné natankovat do nádrže benzínového motoru naftu (průměr černé pistole je výrazně větší než hrdlo nádrže), ale naopak to jde. Ale natankovat do auta omylem vodu? To zní neuvěřitelně.

Richardu Hammondovi z motoristického pořadu The Grand Tour se to podle všeho stalo. Během natáčení na závodním okruhu mu téměř došel benzín a na čerpací stanici to bylo několik kilometrů. Hammond prý uviděl kanystr a předpokládal, že v něm je benzín. Jenže tam byla voda, takže McLaren 720S za sedm miliónů korun musel zamířit do servisu.

Spolumoderátoři Jeremy Clarkson a James May to v pořadu dali Hammondovi náležitě sežrat: „Kolik jsi letos zničil superspotů?,” zeptal se ho May. „Dva,” odpověděl Hammond. „A kolik jsi jich řídil?” pokračoval tentýž kolega. „Dva,” přiznal se Hammond.

Loni Richard Hammond při natáčení supersportu Rimac Concept One ošklivě havaroval a musel být hospitalizován v nemocnici. Elektrické auto, jenž se objevilo v první epizodě druhé řady, celé shořelo.