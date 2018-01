Japonská značka Nissan, která stojí za vznikem Infiniti, jistě počítala s většími prodeji. Zatím firma zaostává za předpoklady. Ale jestli Infiniti Q Inspiration je opravdu konceptem, který ukáže, jak bude vypadat nový sedan téhle značky, prodeje určitě poletí nahoru. Tohle je vynikající práce.

Infiniti Q Inspiration

FOTO: Infiniti

Karim Habib, bývalý šéfdesignér BMW a nyní šéf designu Infiniti, říká, že tohle je ukázka přerodu tradičního sedanu do nové fáze. Tvar karoserie spíš odkazuje na dlouhé čtyřdveřové kupé, ale prý má nabízet extrémně mnoho prostoru pro cestující. Uvidíme, jestli to nebude spíš pocitová záležitost. Přece jen – střecha je jedno velké skleněné okno. To by mohlo v jisté odlehčenosti pomoct, ale jinak jsou čtyřdveřová kupé vzadu spíš pro Japonce než Evropany a Američany.

Ale Američané se na auto podívají nejdřív. Premiéra bude totiž na autosalonu v Detroitu. Možná ještě víc než design auta ale bude některé zajímat to, co bude pod kapotou. Pravděpodobně se tady totiž objeví nový agregát s proměnlivou kompresí. O něm jsme psali ve zvláštním článku. [celá zpráva]