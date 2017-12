Čínský rozmach průmyslu v posledních letech přinesl nejen ohromný zájem o luxusní auta zahraničních značek, ale také nárůst problémů v dopravě v čínských velkoměstech. BMW proto v Čcheng-tu spustilo carsharingovou platformu ReachNow, ve které jezdí stovka elektrických i3. Informuje o tom zpravodajský web Automotive News.

Není to ale všechno, co BMW chce pro zlepšení čínské dopravy - nebo aspoň zastavení zhoršování situace - udělat. Jedním z dalších nápadů je Vision E3 Way, která je v podstatě nadzemní cyklostezkou pro elektrokola, která BMW vyvinulo ve spolupráci s univerzitou Tongji v Šanghaji.

Elektro-cyklistická doprava v Šanghaji tvoří asi 20% podíl na počtu vykonaných jízd, protože je často rychlejší než jízda autem nebo MHD. Jenže má úskalí - jednak v rozmarech počasí a jednak v tom, že v hustém provozu může být nebezpečná.

Vision E3 Way chce řešit oba tyto problémy. Má být kompletně krytá, takže by na elektro-cyklisty nepršelo, a také má být vyvýšená, aby se vyhnuli hustému provozu. Za tento komfort by však uživatelé platili mýtné.

Prémiové sdílení auta

Dalším nápadem na zlepšení dopravní situace ve městech je snaha učinit sdílení auta pro jízdu do práce, tzv. carpooling, prémiovější. V současnosti je carpooling vnímán jako levná alternativa.

BMW chce „těžit” data o poloze a pohybu z telefonů svých zákazníků, aby zjistilo jejich běžné denní trasy. Chce je pak vzájemně porovnat a když najde shodu, nabídnout svým zákazníkům, aby svezli jiné majitele BMW.

Druhým krokem v tomto plánu je propojovat zákazníky podle zájmů. To znamená, že když majitel BMW poveze do práce jiného majitele BMW, budou mít co si říci, protože budou mít společné koníčky. Alespoň teoreticky.

Prémiové robo-taxi

Posledním nápadem BMW, o kterém informuje Automotive News, je prémiová robotická taxislužba. Co si pod těmito slovy představit? Markus Seidel, šéf oddělení pokročilého výzkumu BMW v Šanghaji, hovoří o kabině připomínající sedadlo business třídy v letadle.

Kromě prostoru a komfortu ovšem hovoří také o robotických stevardech, kteří budou ovládáni hlasem a kteří pasažérovi můžou třeba připravit kávu. Nakolik se tyto vize splní, je ovšem zatím otázkou.